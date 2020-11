Aosta | su 27 insegnanti solo 6 si sottopongono al tampone | gli alunni tornano a casa

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il periodo di quarantena metà scuola non riapre perché 21su 27 non si sono presentati allo screening per il Covid-19. L'articolo .

infoitinterno : ANSA-BOX/Screening Covid su 2.200 insegnanti Valle d'Aosta ? - infoitinterno : Covid, test per 2.700 insegnanti della Valle d'Aosta senza chiusura delle scuole - infoitinterno : Screening Covid su 2.200 insegnanti Valle d'Aosta - infoitinterno : Covid-19, da sabato test rapidi per gli insegnanti della Valle d'Aosta - StampaAosta : Covid: le scuole restano aperte, ma massiccio screening con tamponi sugli insegnanti -

Ultime Notizie dalla rete : Aosta insegnanti

Questa mattina gli alunni delle seconde, terze e delle quinte sono stati rimandati a casa, perché ad attenderli in classe non c'erano i loro insegnanti. Fra i genitori c'è chi è pronto ora a rivolgers ...Alla scuola primaria San Francesco di Aosta 21 maestri su 27 non si sono presentati allo screening per il Covid-19. Rimangono a casa sei classi su undici (ANSA) ...