Aosta, i docenti non si sottopongono al tampone. I sindacati: “C’è libertà di scelta, niente caccia alle streghe” (Di venerdì 20 novembre 2020) “La normativa vigente prevede che gli insegnanti possono scegliere tra sottoporsi al tampone o attendere il compimento della quarantena senza sottoporsi al test, prima di riprendere il servizio in presenza" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) “La normativa vigente prevede che gli insegnanti possono scegliere tra sottoporsi alo attendere il compimento della quarantena senza sottoporsi al test, prima di riprendere il servizio in presenza" L'articolo .

