Anzio, il Sindaco firma l’ordinanza per evitare assembramenti: chiuso Piazzale Marinai d’Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a tutela sella salute pubblica, per contrastare eventuali assembramenti di persone e la diffusione del Coronavirus, ha firmato l’ordinanza per la chiusura al pubblico di Piazzale Marinai d’Italia. Altri provvedimenti di chiusura potranno essere adottati, in base alle necessità del momento, dalla Polizia Locale A decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino al 31 Gennaio 2021, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il Sindaco, Candido De Angelis, ordina la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildi, Candido De Angelis, a tutela sella salute pubblica, per contrastare eventualidi persone e la diffusione del Coronavirus, hatoper la chiusura al pubblico di. Altri provvedimenti di chiusura potranno essere adottati, in base alle necessità del momento, dalla Polizia Locale A decorrere dalla data di pubblicazione dele fino al 31 Gennaio 2021, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il, Candido De Angelis, ordina la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni ...

