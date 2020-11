Antonella Viola: "Vaccini: scienza non magia. Se a gennaio io venissi chiamata, mi vaccinerei" (Di venerdì 20 novembre 2020) “Vaccini: scienza non magia.Se a gennaio io venissi chiamata per la vaccinazione con il vaccino della Pfizer, non avrei nessun dubbio e sarei molto contenta di farmi vaccinare. E non perchè sono incosciente o inconsapevole, esattamente per il motivo opposto: ho studiato il vaccino, so come è fatto e come funziona, ho seguito la sperimentazione e conosco le regole ferree che lo porteranno (speriamo) all’approvazione. La conoscenza libera dalla paura dell’ignoto”. Inizia così il lungo post su Facebook di Antonella Viola, immunologa di Padova. Una risposta a distanza alle dichiarazioni di Crisanti. La professoressa sottolinea: “Ricordiamo che il vaccino, quando arriverà, avrà concluso una fase III con oltre 40.000 persone coinvolte e sarà approvato solo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) “non.Se aioper la vaccinazione con il vaccino della Pfizer, non avrei nessun dubbio e sarei molto contenta di farmi vaccinare. E non perchè sono incosciente o inconsapevole, esattamente per il motivo opposto: ho studiato il vaccino, so come è fatto e come funziona, ho seguito la sperimentazione e conosco le regole ferree che lo porteranno (speriamo) all’approvazione. La conoscenza libera dalla paura dell’ignoto”. Inizia così il lungo post su Facebook di, immunologa di Padova. Una risposta a distanza alle dichiarazioni di Crisanti. La professoressa sottolinea: “Ricordiamo che il vaccino, quando arriverà, avrà concluso una fase III con oltre 40.000 persone coinvolte e sarà approvato solo ...

giardina_li : Antonella Viola, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell'Università di Padova, parla dell'opportunità di… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Antonella Viola: 'Vaccini: scienza non magia. Se a gennaio io venissi chiamata, mi vaccinerei' - HuffPostItalia : Antonella Viola: 'Vaccini: scienza non magia. Se a gennaio io venissi chiamata, mi vaccinerei' - MBPellegrini : @MisterCariola Antonella Viola ti basta? - louisfornellist : Antonella #Viola spiega agli “pseudo-giornalisti de Le Iene” cosa non dicono sul #plasmaiperimmune… -