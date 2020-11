Antonella Elia e Aida Yespica, rissa passata alla storia: in che rapporti sono oggi? (Di venerdì 20 novembre 2020) Antonella Elia e Aida Yespica sono state protagoniste di una lite pazzesca diversi anni fa all’Isola dei Famosi: in che rapporti sono oggi le due. foto facebookHanno entrambe continuato una lunga carriera in televisione con dei percorsi totalmente diversi che si sono incrociati solo due volte nella loro carriera, quando entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi. La prima volta nell’edizione numero due condotta da Simona Ventura andata in onda su Rai Due, dove le due si sono rese protagoniste di una storica lite che è finita a schaffi e tirate di capelli, per poi ritrovarsi diversi anni dopo nell’edizione andata in onda su Canale Cinque condotta da Nicola Savino. “Se non ci avessero diviso mi ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)state protagoniste di una lite pazzesca diversi anni fa all’Isola dei Famosi: in chele due. foto facebookHanno entrambe continuato una lunga carriera in televisione con dei percorsi totalmente diversi che siincrociati solo due volte nella loro carriera, quando entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi. La prima volta nell’edizione numero due condotta da Simona Ventura andata in onda su Rai Due, dove le due sirese protagoniste di una storica lite che è finita a schaffi e tirate di capelli, per poi ritrovarsi diversi anni dopo nell’edizione andata in onda su Canale Cinque condotta da Nicola Savino. “Se non ci avessero diviso mi ...

araleteatime : stasera spero in un reboot di aida yespica e antonella elia con eligreg e selvaggia #gfvip - CalafatoChiara : @airtwitth Per me, usciranno malissimo sia Pier che Elisabetta. Verrà beatificata solo Selvaggia perché BEHVABBEADO… - Alessia16590 : Mentre aspettiamo che la Antonella Elia difenda per una volta elisabetta e non selvaggia - Jhs77777777 : @Cla_TeamMaite Mandiamo un messaggio ad Antonella Elia ?? - Faro45973868 : @acchiappalo @carlottaacrea denunciatela veramente non abbiate paura, e fate di tutto x tutelare @FakeElisabettaG x… -