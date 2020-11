Anticorpi monoclonali: quando arriva la cura contro il coronavirus in Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo scienziato Rino Rappuoli ha annunciato che è in corso di definizione un accordo con il Ministero della Salute per la distribuzione da marzo (ma solo in casi di emergenza) Leggi su today (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo scienziato Rino Rappuoli ha annunciato che è in corso di definizione un accordo con il Ministero della Salute per la distribuzione da marzo (ma solo in casi di emergenza)

Anche la Grecia in questi giorni segnala il primo caso di infezione da Sars-CoV-2 in un visone. Nei mesi scorsi lo stesso è accaduto nei Paesi Bassi, in Spagna, in Italia, in Svezia, negli Stati Uniti ...

Covid, vite umane al di sopra della logica dei profitti. MSF chiede ai Governi di sospendere i monopoli sui brevetti di farmaci, test e vaccini

La sospensione della proprietà intellettuale consentirebbe a tutti i paesi di non concedere o depositare brevetti e altre misure di proprietà intellettuale su farmaci, test diagnostici e vaccini utili ...

