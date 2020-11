Animal Crossing, vietati i viaggi nel tempo (Di venerdì 20 novembre 2020) (Foto: Nintendo)Presto non sarà più possibile sfruttare il cosiddetto viaggio nel tempo in Animal Crossing: New Horizon. Il prossimo aggiornamento del gioco dei record di Nintendo andrà a coinvolgere anche questa possibilità al limite del regolamento (anzi, qualche passo oltre) che è stata sfruttata finora da tanti giocatori per benefici immediati nel gameplay. viaggiando nel tempo si possono infatti sbloccare più edifici, personaggi e oggetti speciali, ma anche guadagnare campane più velocemente e soprattutto partecipare a eventi in anticipo rispetto al programma in calendario. Una vera manna per chi non ha pazienza e vuole tutto subito. Ma l’update invernale bloccherà i viaggi nel tempo nel futuro e così eventi come il Turkey Day (ossia il Giorno del ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) (Foto: Nintendo)Presto non sarà più possibile sfruttare il cosiddettoo nelin: New Horizon. Il prossimo aggiornamento del gioco dei record di Nintendo andrà a coinvolgere anche questa possibilità al limite del regolamento (anzi, qualche passo oltre) che è stata sfruttata finora da tanti giocatori per benefici immediati nel gameplay.ando nelsi possono infatti sbloccare più edifici, personaggi e oggetti speciali, ma anche guadagnare campane più velocemente e soprattutto partecipare a eventi in anticipo rispetto al programma in calendario. Una vera manna per chi non ha pazienza e vuole tutto subito. Ma l’update invernale bloccherà inelnel futuro e così eventi come il Turkey Day (ossia il Giorno del ...

