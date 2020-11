Andrea Zelletta insegna: “L’autoerotismo è importante nella vita” (Di venerdì 20 novembre 2020) nella casa del Grande Fratello si ama discutere del più e del meno, molte volte in libertà, nonostante la presenza di telecamere e microfoni. E proprio durante una di queste chiacchierate si possono trovare delle perle di saggezza destinate a restare nella storia del GF Vip 5, come ad esempio quella di Andrea Zelletta, tornato in una nuova versione dopo essere stato fuori dal gioco per due giorni. Alla base della conversazione tra Andrea e Stefania Orlando, a cui hanno preso parte anche altri inquilini, tra cui la Gregoraci, la visione dei film erotici: con nonchalance, Andrea ha ammesso davanti a una stupefatta Stefania di guardare i film p*rno, e da quanto trapelato sembrerebbe che la pratica sia abbastanza usuale anche tra gli altri Vipponi. L’insegnamento di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020)casa del Grande Fratello si ama discutere del più e del meno, molte volte in libertà, nonostante la presenza di telecamere e microfoni. E proprio durante una di queste chiacchierate si possono trovare delle perle di saggezza destinate a restarestoria del GF Vip 5, come ad esempio quella di, tornato in una nuova versione dopo essere stato fuori dal gioco per due giorni. Alla base della conversazione trae Stefania Orlando, a cui hanno preso parte anche altri inquilini, tra cui la Gregoraci, la visione dei film erotici: con nonchalance,ha ammesso davanti a una stupefatta Stefania di guardare i film p*rno, e da quanto trapelato sembrerebbe che la pratica sia abbastanza usuale anche tra gli altri Vipponi. L’mento di ...

