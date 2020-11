Anche Ivanka Trump nell’inchiesta sulle tasse evase da Donald: il trucco fiscale sulle consulenze (Di venerdì 20 novembre 2020) Le indagini sono partite dall’inchiesta del New York Times sugli ultimi 20 anni di dichiarazioni dei redditi di Donald Trump, dalla quale è merso come il presidente uscente sia riuscito a pagare pochissime tasse motivandole con perdite costanti della Trump organization. L’inchiesta del New York Times ha fatto Anche emergere che Trump era riuscito a ridurre l’imponibile del suo reddito grazie a cospicue deduzioni, circa 26 milioni di dollari spesi tra il 2010 e il 2018 per incarichi a consulenti non specificati per progetti aziendali. Punti sui quali saranno chiamati a chiarire davanti ai magistrati diversi dirigenti della Trump organization, per i quali sono partiti i relativi mandati di comparizione. Parte di quei 26 milioni sarebbe andata a Ivanka ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Le indagini sono partite dall’inchiesta del New York Times sugli ultimi 20 anni di dichiarazioni dei redditi di, dalla quale è merso come il presidente uscente sia riuscito a pagare pochissimemotivandole con perdite costanti dellaorganization. L’inchiesta del New York Times ha fattoemergere cheera riuscito a ridurre l’imponibile del suo reddito grazie a cospicue deduzioni, circa 26 milioni di dollari spesi tra il 2010 e il 2018 per incarichi a consulenti non specificati per progetti aziendali. Punti sui quali saranno chiamati a chiarire davanti ai magistrati diversi dirigenti dellaorganization, per i quali sono partiti i relativi mandati di comparizione. Parte di quei 26 milioni sarebbe andata a...

