Anche Belen a casa di Alberto Genovese: "Solo una volta, e ho parlato con Cracco"

La show girl argentina sarebbe stata invitata a casa dell'imprenditore accusato di stupro da un dj, e di aver incontrato lo chef. Anche Belén Rodriguez nella casa di Alberto Genovese, l'imprenditore milionario arrestato con l'accusa di aver stuprato una modella 18enne dopo un festino a base di droga nel suo attico di Milano.

