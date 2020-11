Ancelotti: “Di Khedira ho ricordi stupendi. Viene all’Everton? Difficile dirlo” (Di sabato 21 novembre 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha risposto a una domanda riguardante Sami Khedira, in uscita dalla Juventus e che ha rivelato di voler intraprendere un’avventura in Premier. Queste le parole di Ancelotti: “Khedira vuole giocare in Premier? Farebbe bene a provarci, è un campionato che ne esalterebbe le caratteristiche di inserimento e transizione che ha sempre avuto. Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Mi piacerebbe lavorare con lui ma non sarebbe il solo. Ho avuto giocatori fantastici durante la mia carriera, ho bei ricordi di tutti. Se verrà all’Everton? Difficile dirlo, mi farebbe piacere, è un ottimo giocatore, ma ora è inutile parlarne”. Foto: Twitter uff. Everton L'articolo proViene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Il tecnico dell’Everton, Carlo, ha risposto a una domanda riguardante Sami, in uscita dalla Juventus e che ha rivelato di voler intraprendere un’avventura in Premier. Queste le parole di: “vuole giocare in Premier? Farebbe bene a provarci, è un campionato che ne esalterebbe le caratteristiche di inserimento e transizione che ha sempre avuto. Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Mi piacerebbe lavorare con lui ma non sarebbe il solo. Ho avuto giocatori fantastici durante la mia carriera, ho beidi tutti. Se verràdirlo, mi farebbe piacere, è un ottimo giocatore, ma ora è inutile parlarne”. Foto: Twitter uff. Everton L'articolo proda ...

