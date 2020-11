Amici, ricordate la vincitrice Deborah Iurato? Ecco com’è diventata, incredibile trasformazione! (Di venerdì 20 novembre 2020) Amici, ricordate la vincitrice Deborah Iurato? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi, l’incredibile trasformazione della giovane cantante. Correva l’anno 2014 quando Deborah Iurato si classificò al primo posto nella tredicesima edizione di Amici. La bella siciliana classe 1991 aveva solo 23 anni quando trionfò nel talent di canale 5. Oggi ne ha 29 ed è ancora una cantautrice molto apprezzata. In questi 6 anni ha fatto tanta strada, ma soprattutto ha avuto un incredibile cambiamento, sia fisicamente che nella personalità. Siete curiosi di scoprire ogni dettaglio della sua trasformazione? ricordate Deborah ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 20 novembre 2020)lae cosa fa oggi, l’trasformazione della giovane cantante. Correva l’anno 2014 quandosi classificò al primo posto nella tredicesima edizione di. La bella siciliana classe 1991 aveva solo 23 anni quando trionfò nel talent di canale 5. Oggi ne ha 29 ed è ancora una cantautrice molto apprezzata. In questi 6 anni ha fatto tanta strada, ma soprattutto ha avuto uncambiamento, sia fisicamente che nella personalità. Siete curiosi di scoprire ogni dettaglio della sua trasformazione?...

50GENNY : A proposito di AMICI ho appena ascoltato questa, la ricordate? o sono l'unica vecchia???? @annalisapanello… - siviaggia : Vi ricordate la canzone dei quattro amici al bar? In questo caso, hanno acquistato un biglietto aereo e si sono fer… - babyIonash : amici se vi ricordate della mia matita-piantina, sappiate che ho aperto per sbaglio il pezzo dove stanno i semini quindi la pianto ???? - emmamarian12 : RT @MariaRo99325323: Amici mi aiutate a condividere URGENTE Ricordate quando si fece gara di solidarietà per il Nord? Arrivarono medici da… - rogar50 : RT @MariaRo99325323: Amici mi aiutate a condividere URGENTE Ricordate quando si fece gara di solidarietà per il Nord? Arrivarono medici da… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ricordate Ricordi Lidia di Amici? Oggi è totalmente diversa: ecco che fine ha fatto la cantante LettoQuotidiano Carmelo Pipitone Segreto Pubblico

Ascolta l'album su Rockit. “SEGRETO PUBBLICO” è il secondo album da solista di CARMELO PIPITONE, chitarrista e co-fondatore del gruppo Marta sui Tubi e membro delle ...

Fratelli imprenditori muoiono a breve distanza l'uno dall'altro per Covid. Grande dolore a Spoleto, Foligno e in tutta l'Umbria

SPOLETO – Grande dolore a Spoleto, nella vicina Foligno e in tuitta l'Umbria per la morte, avvenuta per Covid a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, degli ...

Ascolta l'album su Rockit. “SEGRETO PUBBLICO” è il secondo album da solista di CARMELO PIPITONE, chitarrista e co-fondatore del gruppo Marta sui Tubi e membro delle ...SPOLETO – Grande dolore a Spoleto, nella vicina Foligno e in tuitta l'Umbria per la morte, avvenuta per Covid a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, degli ...