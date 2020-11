Amici 2020 | Federica La Rocca legge una lettera speciale | ecco chi è

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) UnaLaè una delle cantanti concorrenti in quest’edizione di. Durante la puntata di oggi, 20 novembre, ha parlato di sé e della famiglia.La, anche detta “Kika” da familiari e, è nata e cresciuta a Caltanissetta. A 16 anni ha abbandonato la scuola dell’obbligo e ha iniziato a lavorare come barista, ma nonostante non abbia mai studiato canto, la musica è la sua passione da sempre. Leggi anche20 al via: formata la classe dei nuovi sedici talenti Durante la striscia pomeridiana del daytime didi Maria De Filippi,ha ricevuto unada parte della sua famiglia. Oltre alla, anche ...