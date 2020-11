‘Amici 20’ | puntata del 21 11 20 anticipazioni

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Domani pomeriggio andrà in onda la secondadel pomeridiano di Amici 20. A seguire ledal portale IlVicolodelleNews.it: Nella registrazione di oggi si sono esibiti tutti i ragazzi. Erano presenti due direttori radiofonici per giudicare gli inediti di soli tre cantanti: Sangiovanni, Raffaele e Aka7seven. Su Sangiovanni Danila di RDS ha detto che non lo trasmetterebbe, mentre il rappresentante di Radio Italia sì. Aka7seven invece è stato apprezzato da entrambi, stessa cosa Raffaele. Ogni ragazzo dopo l’esibizione si è dovuto mettere davanti al prof e aspettare se veniva confermato o meno. Per ora sono stati tutti riconfermati. I professori potranno sostituire i ragazzi se durante i casting che stanno proseguendo troveranno qualcuno di più meritevole. Ogni prof può sostituire solo gli allievi che fanno parte del suo team, però tutti ...