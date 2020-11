Ambra racconta il dramma della bulimia | “Mi dicevano che ero rifatta | posso dire che…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 20 novembre 2020)Angiolini si èta in un libro molto coraggioso. La compagna di Massimiliano Allegri ha partecipato a Le Iene e parlato del disturbo alimentare che l'ha oppressa durante l'adolescenza: «Con laci si deforma. Mi‘rifattona’, ma in realtà non ero, ero piena di succhi gastrici impazziti. Che differenza c’è trae anoressia? In unazione si mangia tantissimo e poi si cerca di procurarsi il vomito. Nell’altra si smette di avere a che fare con il nutrimento. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa moche mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per ...