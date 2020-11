Ambra Angiolini racconta il dramma della bulimia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ambra Angiolini ospite a “Verissimo” durante l’intervista fatta con Silvia Toffanin ha presentato il suo primo libro dal titolo “InFame”, e ha raccontato il momento più buio, ma anche la pace ritrovata con Massimiliano Allegri. Ambra Angiolini racconta la sua lunga battaglia contro la bulimia: «Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri». Silvia Toffanin quando le chiede quale sia stato il momento più buio, Ambra risponde: «Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 20 novembre 2020)ospite a “Verissimo” durante l’intervista fatta con Silvia Toffanin ha presentato il suo primo libro dal titolo “InFame”, e hato il momento più buio, ma anche la pace ritrovata con Massimiliano Allegri.la sua lunga battaglia contro la: «Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri». Silvia Toffanin quando le chiede quale sia stato il momento più buio,risponde: «Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, ...

