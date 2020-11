AmaSanremo, Morgan arriva in ritardo: “Cercavo Bugo” e scoppia il caso del concorrente Nova accusato di presunto plagio (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il penultimo appuntamento con “AmaSanremo” con l’ingresso in finale di Avincola e Hu – che si aggiungono ai vincitori della tre puntate precedenti, M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri – restano ormai da assegnare solo due posti. Quindi giovedì prossimo si conosceranno i dieci finalisti che poi si sfideranno la sera del 17 dicembre per conquistare sei degli otto posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021 (due saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo). Avincola (che era arrivato ad un passo dalle selezioni già lo scorso anno ad “ItaliaSì”) e Hu hanno ricevuto il punteggio più alto (al terzo e quarto posto rispettivamente Nova e Chico) dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva composta da Beatrice Venezi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il penultimo appuntamento con “” con l’ingresso in finale di Avincola e Hu – che si aggiungono ai vincitori della tre puntate precedenti, M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri – restano ormai da assegnare solo due posti. Quindi giovedì prossimo si conosceranno i dieci finalisti che poi si sfideranno la sera del 17 dicembre per conquistare sei degli otto posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021 (due saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo). Avincola (che erato ad un passo dalle selezioni già lo scorso anno ad “ItaliaSì”) e Hu hanno ricevuto il punteggio più alto (al terzo e quarto posto rispettivamentee Chico) dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva composta da Beatrice Venezi, ...

