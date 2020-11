«Amami e basta», il calendario della Roma contro la violenza di genere (Di venerdì 20 novembre 2020) «Amami e basta». È il nome scelto dalla Fondazione Roma Cares per la sua campagna contro la violenza di genere. Un progetto tutto al femminile, racconta il Messaggero, in vista del prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di un calendario – acquistabile a partire dal 28 novembre presso i Roma Store e dal 1° dicembre su AsRomastore.com e le edicole della Capitale – che ha come protagoniste le mogli e compagne dei calciatori giallorossi. Tutte truccate con i segni della violenza sul volto. A presentare l’iniziativa in Campidoglio, ieri, accanto al sindaco di Roma Virginia Raggi, c’era la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) «». È il nome scelto dalla FondazioneCares per la sua campagnaladi. Un progetto tutto al femminile, racconta il Messaggero, in vista del prossimo 25 novembre, giornata internazionalelasulle donne. Si tratta di un– acquistabile a partire dal 28 novembre presso iStore e dal 1° dicembre su Asstore.com e le edicoleCapitale – che ha come protagoniste le mogli e compagne dei calciatori giallorossi. Tutte truccate con i segnisul volto. A presentare l’iniziativa in Campidoglio, ieri, accanto al sindaco diVirginia Raggi, c’era la ...

