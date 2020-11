Ama: mercoledì sciopero nazionale proclamato da Usi (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – L’Organizzazione Sindacale U.S.I. (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di mercoledi’ 25 novembre, indetto per una serie di motivazioni di carattere generale (contro le violenze sulle donne, le discriminazioni sul lavoro e nella societa’, ecc.). Trattandosi di Organizzazione Sindacale non rappresentativa, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali di igiene urbana nella citta’ di Roma. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – L’Organizzazione Sindacale U.S.I. (Unione Sindacale Italiana) haunogeneraledi tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di mercoledi’ 25 novembre, indetto per una serie di motivazioni di carattere generale (contro le violenze sulle donne, le discriminazioni sul lavoro e nella societa’, ecc.). Trattandosi di Organizzazione Sindacale non rappresentativa, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali di igiene urbana nella citta’ di Roma. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante loservizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; pulizia mercati; raccolta ...

