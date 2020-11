Allerta alimentare: ritirato dal mercato un prodotto italiano, scopri quale (Di venerdì 20 novembre 2020) Allerta alimentare, trovata presenza di elementi nocivi in un prodotto destinato al largo consumo e prodotto in Italia. Ritirati subito dal mercato per l’impatto negativo sulla salute. L’organo deputato alla sorveglianza alimentare ha riscontrato delle difformità in un alimento di largo consumo. Il Rasff infatti – la cui sigla sta per Sistema di Allerta rapido L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020), trovata presenza di elementi nocivi in undestinato al largo consumo ein Italia. Ritirati subito dalper l’impatto negativo sulla salute. L’organo deputato alla sorveglianzaha riscontrato delle difformità in un alimento di largo consumo. Il Rasff infatti – la cui sigla sta per Sistema dirapido L'articolo proviene da YesLife.it.

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: richiamo per Lidl Barrette #Muesli e Cereali #Crownfield #rischialimentari per presenza… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE LIDL E IPER - ESCERICHIA COLI STEC NELLA FONTINA | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE PIOMBO NELLE POSATE PER BAMBINI | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiami per #Semidisesamo Carrefour Bio, Cerreto Amanti del #Biologico e Pam & Panorama… - zazoomblog : Allerta alimentare: prodotti Carrefour Bio richiamati per rischio chimico - #Allerta #alimentare: #prodotti -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare: ritirato dal mercato un prodotto italiano, scopri quale Yeslife Forti rovesci, venti di burrasca e mareggiate. Diramata l’allerta rossa sullo Ionio

Un vortice ciclonico, alimentato da aria fredda, determinerà nelle prossime ore e nella giornata di domani intenso maltempo su tutta la Calabria ...

Presenza di Salmonella: richiamata carne trita mista Jubatti. Interessati i punti vendita Metro

Metro ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di carne trita mista di bovino e suino a marchio Jubatti per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuot ...

Un vortice ciclonico, alimentato da aria fredda, determinerà nelle prossime ore e nella giornata di domani intenso maltempo su tutta la Calabria ...Metro ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di carne trita mista di bovino e suino a marchio Jubatti per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuot ...