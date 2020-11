Alessandro Siani | età | altezza | peso | nome vero | la moglie “nascosta” | figli | dove vive

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sapevate che il suocogè Esposito?ha scelto questo pseudonimo in onore del giornalista Giancarlo, assassinato dalla camorra nel 1985. Stiamo parlando di un volto amato dagli italiani, simbolo partenopeo che è riuscito a distinguersi nei panni d’interprete, comico, cabarettista, regista, sceneggiatore, produttore e persino di scrittore. Il suo grande talento si è diramato con successo negli innumerevoli settori del mondo dello spettacolo. Prima di diventare celebre,ha esordito come cabarettista. Sin da ragazzo ha frequentato lo storico locale e laboratorio napoletano Tunnel Cabaret, distinguendosi con la sua irresistibile simpatia. In seguito si è inserito senza problemi nell’ambiente televisivo, teatrale e ...