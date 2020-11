Alessandra Canale: da annunciatrice a ‘vigilessa’ della TV (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandra Canale Se in Rai un giorno istituissero un premio fedeltà e attaccamento al proprio lavoro, andrebbe assegnato ad Alessandra Canale. La platinatissima “signorina buonasera” da qualche anno si è trasformata in “signorina buongiorno”, curando gli spazi di Rai Mobilità legati alle informazioni sul traffico e la viabilità stradale. I collegamenti di pochi minuti, in onda sin dal primissimo mattino (ore 6.27), con inevitabili levatacce all’alba, non hanno spento il sorriso dell’ex annunciatrice, pronta ad informare quotidianamente il pubblico dei viaggiatori su Rai1, Rai3, Rai News e sui canali RadioRai nella storica rubrica OndaVerde. L’amore della Canale, 57 anni, per il proprio lavoro è del resto noto. Correva l’anno 2003 quando l’allora dirigenza Rai ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020)Se in Rai un giorno istituissero un premio fedeltà e attaccamento al proprio lavoro, andrebbe assegnato ad. La platinatissima “signorina buonasera” da qualche anno si è trasformata in “signorina buongiorno”, curando gli spazi di Rai Mobilità legati alle informazioni sul traffico e la viabilità stradale. I collegamenti di pochi minuti, in onda sin dal primissimo mattino (ore 6.27), con inevitabili levatacce all’alba, non hanno spento il sorriso dell’ex, pronta ad informare quotidianamente il pubblico dei viaggiatori su Rai1, Rai3, Rai News e sui canali RadioRai nella storica rubrica OndaVerde. L’amore, 57 anni, per il proprio lavoro è del resto noto. Correva l’anno 2003 quando l’allora dirigenza Rai ...

Se in Rai un giorno istituissero un premio fedeltà e attaccamento al proprio lavoro, andrebbe assegnato ad Alessandra Canale. La platinatissima "signorina buonasera" da qualche anno si è trasformata i ...