Aldo Grandi | dopo l' avvertimento arriva anche la ' censura'

(Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo 'Bono er gatto' https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/07/bono-er-gatto/ si riferisce ad una vicenda che ha suscitato particolare sconcerto non solo tra i lettori della Gazzetta, ...

ZenatiDavide : Talenti di Milano. Valentino Mancino, il pianista compositore delle grandi orchestre: di Marcus Dardi – Valentino M… - aldo_rovi : RT @osservando001: @SkyTG24 La tintura. Si sono scoperti brogli nelle elezioni di una delle 3 più grandi potenze mondiali,ed il problema é… - 1958Aldo : @giuliaselvaggi2 @gdcaiazza @ilriformista @GiorgioVarano @valymars @RadioRadicale @CamerePenali @ValeAngeStella… - Ezio021950 : “Governo di pezzi di m….” e “Giornalisti leccaculo”: dall’Ordine ‘avvertimento’ per Aldo Grandi - Antonello_Bassi : RT @ImolaOggi: Nel giro di poche ore, nuova denuncia contro Aldo Grandi, giornalista e uomo libero. Quattro articoli nel mirino. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Grandi

lagazzettadiviareggio.it

Castel del Giudice, bambini amici degli orsi: le mele biologiche autoctone per sfamare i plantigradi Saranno consegnate domani le prime "Mele degli Orsi", un progetto che prevede ...Nuova 'condanna' per il direttore delle Gazzette. Il terzo collegio di disciplina dell'ordine professionale ha comminato il provvedimento per l'articolo Bono er gatto. Tra le contestazioni ricevute: " ...