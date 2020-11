Alberto Genovese | parla la 18enne | ‘Ricordo solo la paura’ (Di venerdì 20 novembre 2020) Si trova in carcere dallo scorso 6 novembre, Alberto Genovese. Su di lui pende l’accusa di stupro e parla la sua giovane presunta vittima. Dopo le accuse di stupro, Alberto Genovese da due settimane si trova in carcere a Milano. Lui è il fondatore di facile.it ed di altre startup di successo. Il 43enne imprenditore L'articolo Alberto Genovese parla la 18enne ‘Ricordo solo la paura’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) Si trova in carcere dallo scorso 6 novembre,. Su di lui pende l’accusa di stupro ela sua giovane presunta vittima. Dopo le accuse di stupro,da due settimane si trova in carcere a Milano. Lui è il fondatore di facile.it ed di altre startup di successo. Il 43enne imprenditore L'articololalaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : “Bimba mia, tu in quella camera ci sei entrata con le tue gambe”. L’intervista al migliore amico di Alberto Genoves… - stanzaselvaggia : L’amico di Genovese scappato a Bali e i messaggi di solidarietà di quei 40enni fessi che vivono aspettando il sabat… - Agenzia_Ansa : Anche l'etoile della Scala Roberto #Bolle chiamò la Polizia per il frastuono che veniva dall'appartamento in cui l'… - aranciared : «La prima a giugno, la seconda a settembre, quando ha incontrato Belén Rodriguez e lo chef Carlo Cracco», riferisce… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Milano, in Procura Alberto Genovese ha riferito di fare uso di droghe da 4 anni, da quando ha perso ogni ruolo operativo nell… -