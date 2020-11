Alberto Genovese | il racconto della 18enne | “Ho dei flash di memoria | c’erano manette e sangue”

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Mai avrei pensato di andare ad una festa e ritrovarmi in un incubo del genere”. La vittimadi, l’imprenditore 43enne e fondatore di Facile.it arrestato il 6 novembre per violenza sessuale, lesioni, sequestro, e detenzione e cessione di droga, ha deciso di parlare tramite il suo avvocato Luca Procaccini, che ha riferito le paroleragazza. La giovane studentessa e moracconta di essere ancora “distrutta e sotto shock” per la notte del 10 ottobre, quando, secondo le indagini, è stata sottoposta per diverse ore alle sevizie didopo un festino nel suo attico milanese. A due settimane dall’arresto dell’imprenditore la vittima è ancora “confusa” e sta lentamente “prendendo coscienza di quello che è accaduto”, grazie anche a un percorso psicologico ...