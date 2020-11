Al Qaeda è in crisi ma può esserci un nuovo pericolo

courbevoie1894 : @FebeDiCencrea @rickshady Era questo, che mi era venuto in mente. -

Ultime Notizie dalla rete : Qaeda crisi

Formiche.net

Crisi economica, crisi climatica e governo di transizione inefficiente: il Sudan è al collasso e il popolo è tornato in piazza. Per il Sudan non c’è pace, dopo le rivolte popolari che lo ...Nel pieno delle polemiche post-elezioni presidenziali statunitensi, l'ex presidente statunitense Barack Obama ha dato alle stampe il suo libro, Promised Land, in cui da' una visione da insider del suo ...