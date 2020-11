Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 20 gennaio 2021 la finale di Supercoppa Italiana

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 20 novembre 2020) È il “– Città del Tricolore” dil’impianto scelto dalla Le-ga Serie A per ospitare mercoledì 20la gara di2020 tra la Juventus, vincitrice della Serie A TIM 2019/2020, e il Napoli, che lo scorso giugno si è aggiudicato la Coppa Italia Coca-Cola. Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia, a fronte delle undici edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia, a dimostrazione del pre-stigio e della considerazione che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mon-do. Il “– Città del Tricolore” di ...