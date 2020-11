Agricoltura, imprese in agitazione: 72 mln a rischio per colpa della burocrazia regionale (Di venerdì 20 novembre 2020) La Campania rischia di perdere 72,6 milioni di euro di fondi europei per le difficoltà nell’utilizzarli e farli arrivare alle aziende agricole. A denunciarlo è Coldiretti che tra le cause del ritardo indica l’eccesso di burocrazia, problemi informatici, ricorsi al Tar e la strutturazione dei bandi. Il risultato, rileva l’associazione di categoria, è il rischio concreto della perdita “di importanti risorse per finalizzate tra l’altro all’ammodernamento delle imprese agricole, ai progetti di filiera, al biologico, alla difesa della biodiversità, alla forestazione e all’insediamento dei giovani agricoltori in un momento in cui cresce l’attrattività della campagna e si riducono le opportunità di lavoro nelle città”. Ridurre la burocrazia è quindi l’obiettivo dell’intesa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) La Campania rischia di perdere 72,6 milioni di euro di fondi europei per le difficoltà nell’utilizzarli e farli arrivare alle aziende agricole. A denunciarlo è Coldiretti che tra le cause del ritardo indica l’eccesso di, problemi informatici, ricorsi al Tar e la strutturazione dei bandi. Il risultato, rileva l’associazione di categoria, è ilconcretoperdita “di importanti risorse per finalizzate tra l’altro all’ammodernamento delleagricole, ai progetti di filiera, al biologico, alla difesabiodiversità, alla forestazione e all’insediamento dei giovani agricoltori in un momento in cui cresce l’attrattivitàcampagna e si riducono le opportunità di lavoro nelle città”. Ridurre laè quindi l’obiettivo dell’intesa ...

