Agenzie immobiliari | il paradosso della zona rossa | la denuncia di Federcomtur

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lepossono stare aperte ma non ricevere clienti. E’ uno dei tanti, schizofrenici paradossi, attraverso una nota,questa surreale situazione. Ildell’agente immobiliare. “Inlesono inserite in quelle categorie di attività che possono stareaperte, teoricamente potrebbero lavorare. Potrebbero solo teoricamente e con tanti errori e punti interrogativi, perché nel Dpcm sono indicati chiaramente, i codici ateco presso i quali, chi esce con tanto di autocertificazione, si può recare. Paradossalmente in questi codici non ci sono le. Inoltre, ...