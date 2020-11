Addio Alfredo Pigna | è morto lo storico volto della Domenica Sportiva

RaiSport : ?? Addio ad Alfredo #Pigna Lo storico presentatore de 'La #DomenicaSportiva', appassionato di #sci, aveva 94 anni… - LaStampa : Addio ad Alfredo Pigna, volto della Domenica Sportiva e voce dei trionfi di Tomba - luigiasero : Addio ad Alfredo Pigna, volto storico della ‘Domenica Sportiva - LaVocedellIsola : Addio ad Alfredo Pigna, volto storico della ‘Domenica Sportiva - infoitsport : Addio ad Alfredo Pigna, celebre conduttore della Domenica Sportiva -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Alfredo

di Leo Turrini Di Alfredo Pigna, spentosi a 94 anni, ho un ricordo dolcissimo. Più forte del rimpianto per il grande professionista di un giornalismo televisivo che ormai non c’è più. Agli sgoccioli d ...Avrebbe compiuto 98 anni giusto fra un mese. E in silenzio, così come aveva vissuto in questi ultimi tempi, ha concluso la sua vita terrena il decano ravennate dei dirigenti sportivi, Emidio Fantini, ...