Abruzzo zona rossa | Speranza firma l' ordinanza

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata l'ordinanza che collocherà la Regione Abruzzo in area rossa. L'ordinanza sarà in gazzetta domani ed entrerà in vigore a partire dal 22 Novembre. Mpd/Int5

