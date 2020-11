A Ravenna un nuovo maxi-impianto Hera per i rifiuti speciali (Di venerdì 20 novembre 2020) Il progetto punta a supplire alla strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia (spesso, infatti, gli scarti di produzione vanno all’estero) e, nello stesso tempo, a massimizzare il recupero di materiali ed energia. Nel 2021 le due società avvieranno l’iter autorizzativo per la realizzazione del progetto, che prevede il recupero e la trasformazione di una porzione del sito ‘Ponticelle’, vicino agli altri impianti Eni e al porto di Ravenna. I lavori dovrebbero iniziare alla fine dell’anno e terminare entro il 2022. A quel punto, l’impianto, in linea con le direttive europee del pacchetto ‘Economia circolare’, sarà dotato di tecnologie all’avanguardia per il pre-trattamento e il trattamento dei rifiuti speciali, con l’obiettivo di portare al recupero piuù materiale possibile. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) Il progetto punta a supplire alla strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia (spesso, infatti, gli scarti di produzione vanno all’estero) e, nello stesso tempo, a massimizzare il recupero di materiali ed energia. Nel 2021 le due società avvieranno l’iter autorizzativo per la realizzazione del progetto, che prevede il recupero e la trasformazione di una porzione del sito ‘Ponticelle’, vicino agli altri impianti Eni e al porto di Ravenna. I lavori dovrebbero iniziare alla fine dell’anno e terminare entro il 2022. A quel punto, l’impianto, in linea con le direttive europee del pacchetto ‘Economia circolare’, sarà dotato di tecnologie all’avanguardia per il pre-trattamento e il trattamento dei rifiuti speciali, con l’obiettivo di portare al recupero piuù materiale possibile.

