“A Natale non ho mai fatto orge” Cacciari sfotte Conte che chiede “sobrietà”

Roma, 20 nov – "Non ho mai fatto orge a Natale…". Massimo Cacciari taglia corto sull'inutile dibattito scatenato dalle parole dei ministri giallofucsia, rinforzate dal premier Giuseppe Conte, sulla necessità di festività "sobrie" per evitare i contagi. "Niente baci e abbracci a Natale", ha detto ieri "Giuseppi" dando disposizioni su come comportarsi in famiglia. Ebbene, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Cacciari ci tiene a sottolineare che al di là della sobrietà il problema vero e ciò che più preoccupa è la situazione economica e sociale degli italiani tappati in casa con fuori tutto chiuso. "Il problema vero sono i milioni di cassaintegrati, l'80% delle partite Iva alla canna del gas" "Certo che siamo disposti a fare sacrifici, a non andare in discoteca, sembra che il ...

