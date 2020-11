A Natale dieci giorni di pausa Covid per lo shopping? Il piano del Governo se i contagi scendono (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid 19: 10 Fake News smentite dal Ministero della Salute sfoglia la gallery dieci giorni per Natale. Sarà questa la possibile finestra per consentire lo shopping e cercare di far riprendere, anche se per poco tempo, i consumi (verrebbero salvati 5,1 miliardi, ha calcolato Coldiretti). Dicembre avanza velocemente e il Governo sta studiando il modo per “normalizzare” il Natale e farlo sembrare un po’ meno strano di quello che sarà in realtà. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020)19: 10 Fake News smentite dal Ministero della Salute sfoglia la galleryper. Sarà questa la possibile finestra per consentire loe cercare di far riprendere, anche se per poco tempo, i consumi (verrebbero salvati 5,1 miliardi, ha calcolato Coldiretti). Dicembre avanza velocemente e ilsta studiando il modo per “normalizzare” ile farlo sembrare un po’ meno strano di quello che sarà in realtà. Leggi anche ...

