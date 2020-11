A Milano il Food Truck solidale: l’iniziativa di Progetto Arca che porta un pasto caldo ai bisognosi (Di venerdì 20 novembre 2020) A Milano nasce il Food Truck solidale che porta la cucina su strada. Data l’emergenza Covid ultimamente è difficile, per le mense dei bisognosi, riuscire ad accogliere chi ha bisogno di un pasto caldo. La richiesta è aumentata e risulta complicato riuscire a mantenere le distanze e non creare assembramenti. Nasce così la Cucina Mobile che porta il cibo a chi ne ha più bisogno. >> Genova, poveri in fila per la mensa creano assembramenti: multati Milano: Food Truck solidale Nasce un nuovo servizio: la Cucina Mobile di Fondazione Progetto Arca. l’iniziativa è attiva da pochi giorni sulle strade di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Anasce ilchela cucina su strada. Data l’emergenza Covid ultimamente è difficile, per le mense dei, riuscire ad accogliere chi ha bisogno di un. La richiesta è aumentata e risulta complicato riuscire a mantenere le distanze e non creare assembramenti. Nasce così la Cucina Mobile cheil cibo a chi ne ha più bisogno. >> Genova, poveri in fila per la mensa creano assembramenti: multatiNasce un nuovo servizio: la Cucina Mobile di Fondazioneè attiva da pochi giorni sulle strade di ...

