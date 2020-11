A Cinisello Balsamo arriva piazza Sfera Ebbasta. “Ha raggiunto traguardi importanti” (Di venerdì 20 novembre 2020) Cinisello Balsamo, 20 nov – Da ieri a Cinisello Balsamo c’è piazza Gionata Boschetti. Boschetti, chi era costui, ci si potrebbe chiedere parafrasando Manzoni. Un filosofo? Uno scienziato? Un eroe di guerra dimenticato e riesumato dalle nebbie dei tempi? No, è il trapper Sfera Ebbasta, che a Cinisello ci è nato e cresciuto. Ma come, quindi è morto? Una volta le piazze non si intitolavano ai deceduti? Non più. La riconoscenza del comune nell’hinterland milanese per il trapper più famoso d’Italia è tale che l’amministrazione comunale non ha voluto saperne di aspettare il trapasso a miglior vita del Boschetti, affinché venisse incluso – seppur temporaneamente – nella toponomastica cittadina. traguardi importanti «È un riconoscimento per un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 nov – Da ieri ac’èGionata Boschetti. Boschetti, chi era costui, ci si potrebbe chiedere parafrasando Manzoni. Un filosofo? Uno scienziato? Un eroe di guerra dimenticato e riesumato dalle nebbie dei tempi? No, è il trapper, che aci è nato e cresciuto. Ma come, quindi è morto? Una volta le piazze non si intitolavano ai deceduti? Non più. La riconoscenza del comune nell’hinterland milanese per il trapper più famoso d’Italia è tale che l’amministrazione comunale non ha voluto saperne di aspettare il trapasso a miglior vita del Boschetti, affinché venisse incluso – seppur temporaneamente – nella toponomastica cittadina.importanti «È un riconoscimento per un ...

