A 5 anni portano milioni a casa | l' impero delle baby star di YouTube | con i genitori alla loro corte

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ryan Kaji è un bambino texano di 8e nel 2019 ha fatturato 26di dollari. Anastasia Radzinskaya dine ha 6, è russa, e il suo fatturato del 2019 è stato di 18di dollari. Giovanissimi, ma già milionari, lafortuna la devono a. Entrambi si sono fatti conoscere grazie alcanale che ha raggiunto miliardi di visualizzazioni, tradotti in pubblicità e dunque nei guadagni di cui sopra. Il contenuto dei filmati punta a un target giovanissimo: scartano e recensiscono giocattoli, si esibiscono in balletti e sketch divertenti, pubblicano video formativi per ragazzi. Il fenomeno è assente in Italia, dove la piattaforma di streaming non ospita esperimenti così giovani e riusciti, ma in altri paesi i casi da citare sono differenti: ...