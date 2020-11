20 prodotti beauty iconici che hanno resistito alla prova del tempo (Di venerdì 20 novembre 2020) Non importa quanti anni avete o quale sia la vostra generazione di appartenenza, ci sono alcuni prodotti di bellezza che trasportano immediatamente indietro nel tempo, in un momento non specifico. Una sfumatura di rossetto che ricorda le nostre mamme come l’iconico red Ruby Woo di MAC Cosmetics che Tracee Ellis Ross ha raccontato di aver rubato a sua madre Diana Ross alla fine degli anni ’90, da lei indossato ancora oggi, o un soffio di Chanel No.5 che potrebbe ricordare, come una madeleine proustiana, una nonna o una prozia (segna in calendario, l’iconica fragranza amatissima da Mademoiselle Coco nel 2021 soffia su cento candeline e praticamente ha raggiunto lo status di immortale). Alcuni cosmetici attraversano indenni mode e tendenze che, specie negli ultimi anni, cambiamo di continuo, alla velocità di un click. Sono prodotti che diventano leggendari, classici: un po’ come il tubino nero nell’armadio, per loro ci sarà sempre spazio nella trousse di ognuna di noi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) Non importa quanti anni avete o quale sia la vostra generazione di appartenenza, ci sono alcuni prodotti di bellezza che trasportano immediatamente indietro nel tempo, in un momento non specifico. Una sfumatura di rossetto che ricorda le nostre mamme come l’iconico red Ruby Woo di MAC Cosmetics che Tracee Ellis Ross ha raccontato di aver rubato a sua madre Diana Ross alla fine degli anni ’90, da lei indossato ancora oggi, o un soffio di Chanel No.5 che potrebbe ricordare, come una madeleine proustiana, una nonna o una prozia (segna in calendario, l’iconica fragranza amatissima da Mademoiselle Coco nel 2021 soffia su cento candeline e praticamente ha raggiunto lo status di immortale). Alcuni cosmetici attraversano indenni mode e tendenze che, specie negli ultimi anni, cambiamo di continuo, alla velocità di un click. Sono prodotti che diventano leggendari, classici: un po’ come il tubino nero nell’armadio, per loro ci sarà sempre spazio nella trousse di ognuna di noi.

Vecchietti ma buonini, è proprio il caso di dirlo. Parliamo di quei cosmetici che hanno superato la prova del tempo e che fanno capolino nel beauty-case delle donne del mondo da anni, decenni, in alcu ...

Capelli ricci (e non solo) come seta pura: mai provato i prodotti alla glicerina?

La glicerina è un ingrediente prezioso per reidratare in profondità sia il capello sia il cuoio capelluto. Ecco i motivi e i modi per utilizzarla, sfruttando al massimo le sue proprietà benefiche ...

Vecchietti ma buonini, è proprio il caso di dirlo. Parliamo di quei cosmetici che hanno superato la prova del tempo e che fanno capolino nel beauty-case delle donne del mondo da anni, decenni, in alcu ...