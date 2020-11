11 milioni di italiani con meno cure. Sanità non è solo fermare il Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) “La prima ondata a della pandemia ha causato importanti disagi e ripercussioni a carico degli undici milioni di cittadini affetti dalle patologie di nostro interesse, cioè i pazienti oncologici, ematologici e cardiologici. Questa situazione rischia concretamente di ripresentarsi in forma ancora più grave ora, nel corso della seconda ondata. Ogni anno circa 413.000 cittadini in Italia muoiono per malattie cardiovascolari, oncologiche e oncoematologiche e 153.000 per altre patologie (respiratorie, neurologiche, endocrino-metaboliche, psichiche, gastrointestinali ed infettive), per un totale di 566.000 decessi. Il Covid ha determinato finora 45.000 morti, e per evitare che aumenti la mortalità per patologie non Covid è fondamentale garantire la continuità delle cure in totale sicurezza”. Così il Prof. ... Leggi su leurispes (Di venerdì 20 novembre 2020) “La prima ondata a della pandemia ha causato importanti disagi e ripercussioni a carico degli undicidi cittadini affetti dalle patologie di nostro interesse, cioè i pazienti oncologici, ematologici e cardiologici. Questa situazione rischia concretamente di ripresentarsi in forma ancora più grave ora, nel corso della seconda ondata. Ogni anno circa 413.000 cittadini in Italia muoiono per malattie cardiovascolari, oncologiche e oncoematologiche e 153.000 per altre patologie (respiratorie, neurologiche, endocrino-metaboliche, psichiche, gastrointestinali ed infettive), per un totale di 566.000 decessi. Ilha determinato finora 45.000 morti, e per evitare che aumenti la mortalità per patologie nonè fondamentale garantire la continuità dellein totale sizza”. Così il Prof. ...

FratellidItalia : Follia Governo! Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e con gli italiani in ginocchio, eroga altri 50 milioni pe… - Mov5Stelle : Solo nel 2019, il #RedditoDiCittadinanza ha aiutato quasi 3 milioni di italiani in difficoltà. Tra loro: 120mila f… - NicolaPorro : Una misura approvata mentre milioni di cittadini, non solo italiani, ma europei non arrivano a fine mese...??… - M5SGiorgio : RT @matteoc1951: @GiorgiaMeloni Hai nominato gente che te la sogni,ogni giorno nel partito tuo trovi gente con le mani nella marmellata, io… - matteoc1951 : @GiorgiaMeloni Hai nominato gente che te la sogni,ogni giorno nel partito tuo trovi gente con le mani nella marmell… -