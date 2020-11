Zone rosse e 21 parametri | il governo apre alle Regioni | possibili modifiche ma dopo il 3 dicembre

AnnalisaChirico : I Dpcm del premier Conte sono spesso confusionari e lasciano gli italiani con molti dubbi, ora dal sito del Governo… - fattoquotidiano : Zone rosse, le giravolte delle Regioni: prima le accuse di “dirigismo” al governo, poi la richiesta di “misure nazi… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - CorriereRagusa : Altre 2 zone rosse covid nel Ragusano: dopo Vittoria si aggiungono anche Acate e Comiso - Comiso - Corriere di Ragu… - CantergianiLuca : RT @_FaByAnA__: • Mo non date la colpa alle zone rosse! Eravate coglioni pure prima! -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

Un altro paese della provincia di Palermo, da sabato 21 (al 3 dicembre), diventa "zona rossa": Ciminna. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci in virtù dell'alto numero di contagi. Ne ...Diventano dieci le “zone rosse” in Sicilia. Da sabato 21 novembre fino a giovedi’ 3 dicembre, a Bronte (nel Catanese), Cesaro’ e San Teodoro (in provincia di Messina), Misilmeri (nel Palermitano) e Vi ...