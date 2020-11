(Di giovedì 19 novembre 2020) La notizia è nell'aria e il ministro per gli Affari Regionali Francescoconferma: «Non escludo che possano esserci, sempre sulla base dei dati del...

AnnalisaChirico : I Dpcm del premier Conte sono spesso confusionari e lasciano gli italiani con molti dubbi, ora dal sito del Governo… - fattoquotidiano : Zone rosse, le giravolte delle Regioni: prima le accuse di “dirigismo” al governo, poi la richiesta di “misure nazi… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Zone rosse, Boccia: «Altre regioni a rischio stretta». Ecco quali sono - ilmessaggeroit : Zone rosse, Boccia: «Altre regioni a rischio stretta». Ecco quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

"zona rossa" -, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell'interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività "in presenza" ed individua, allo scopo, un ...Sono circa 30 i lavoratori della Fincantieri di Palermo ma residenti a Misilmeri che dallo scorso 14 novembre sono "imprigionati" all'interno della "zona rossa" istituita in paese per l'alto numero di ...