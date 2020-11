Zangrillo: "Italia terza per letalità da Covid al mondo? Grave distorsione della realtà" (Di giovedì 19 novembre 2020) “Sul ‘Corriere della Sera’ l’Italia viene indicata in modo negativo, sulla base di un database e non di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche, come il terzo Paese al mondo per letalità da Covid”. A parlare all’Adnkronos è Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Oggetto del commento dello specialista sono i dati provenienti dall’americana Johns Hopkins University, che aggiorna quotidianamente sui contagi confermati, i morti, i guariti da Covid-19 censiti dai vari Paesi. Secondo il centro universitario americano, l’Italia sarebbe terza al mondo nella graduatoria dell’indice di letalità, ovvero l’indicatore del numero di persone che muoiono di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “Sul ‘CorriereSera’ l’viene indicata in modo negativo, sulla base di un database e non di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche, come il terzo Paese alperda”. A parlare all’Adnkronos è Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Oggetto del commento dello specialista sono i dati provenienti dall’americana Johns Hopkins University, che aggiorna quotidianamente sui contagi confermati, i morti, i guariti da-19 censiti dai vari Paesi. Secondo il centro universitario americano, l’sarebbealnella graduatoria dell’indice di, ovvero l’indicatore del numero di persone che muoiono di ...

Il professor Zangrillo commenta i dati sull'indice di letalità da Covid diffusi dalla Johns Hopkins University

