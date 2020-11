Zaia: «Se i tamponi fai-da-te vengono approvati, magari a Natale facciamo prima il test e poi il cenone» – Il video (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo Luca Zaia, qualora i tamponcini fai-da-te per rilevare l’infezione da Coronavirus venissero approvati dall’Istituto superiore di sanità al termine della sperimentazione in corso in Veneto, a Natale non sarebbero da escludere cenoni in “sicurezza”: «magari uno farà il cenone con prima il test», ha ipotizzato infatti il governatore. E subito dopo ha difeso la sua battaglia in favore degli strumenti auto-diagnostici, che invece sono stati pesantemente criticati dal virologo Andrea Crisanti. «Ieri la Fda americana ha autorizzato un test fai-da-te Covid che si chiama Lucira. No perché sembra che diciamo put***ate quando parliamo», ha detto Zaia. «L’unica limitazione sapete qual è? Per gli under 14 anni (Zaia ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo Luca, qualora i tamponcini fai-da-te per rilevare l’infezione da Coronavirus venisserodall’Istituto superiore di sanità al termine della sperimentazione in corso in Veneto, anon sarebbero da escludere cenoni in “sicurezza”: «uno farà ilconil», ha ipotizzato infatti il governatore. E subito dopo ha difeso la sua battaglia in favore degli strumenti auto-diagnostici, che invece sono stati pesantemente criticati dal virologo Andrea Crisanti. «Ieri la Fda americana ha autorizzato unfai-da-te Covid che si chiama Lucira. No perché sembra che diciamo put***ate quando parliamo», ha detto. «L’unica limitazione sapete qual è? Per gli under 14 anni (...

