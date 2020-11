You, il cast e i personaggi della terza stagione della serie Netflix (Di giovedì 19 novembre 2020) You 3, definito il cast della terza stagione della serie Netflix con Penn Badgley and Victoria Pedretti. Ecco i nuovi personaggi. I preparativi per la realizzazione della terza stagione di You, uno dei successi più recenti di Netflix, continuano nonostante le difficoltà della pandemia. La produzione ha annunciato ben 12 nuovi ingressi nel cast dei nuovi episodi, tra promozioni, nuovi personaggi regolari e ricorrenti. La terza stagione di You debutterà su Netflix prossimamente. Saffron Burrow che ha interpretato la ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 19 novembre 2020) You 3, definito ilcon Penn Badgley and Victoria Pedretti. Ecco i nuovi. I preparativi per la realizzazionedi You, uno dei successi più recenti di, continuano nonostante le difficoltàpandemia. La produzione ha annunciato ben 12 nuovi ingressi neldei nuovi episodi, tra promozioni, nuoviregolari e ricorrenti. Ladi You debutterà suprossimamente. Saffron Burrow che ha interpretato la ...

GIRAS0LI : basta vado a dormire che sennò domani non mi alzo, buonanotte solamente a Cillian, tutto il cast di Peaky Blinders,… - SerieTvserie : “YOU 3”: Michaela McManus ed altri nove attori sono entrati nel cast - AmorexleserieTV : #YOU 3: Michaela McManus ed altri nove attori sono entrati nel cast - TelefilmSpoiler : I LOVE YOU FOR THIS news: Inizia a formarsi il cast del nuovo comedy #ILoveYouForThis ! - Tirex99Gaming : Ebbene sì, spero proprio che il piccolo Ade ce la faccia! FORZA! I just cast my VOTE for HADES in GAME OF THE YEAR… -

Ultime Notizie dalla rete : You cast You 3: la star de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Tati Gabrielle farà parte del Cast della nuova Stagione Mad for Series