YOU 3: Netflix prepara la nuova stagione

YOU 3: il killer di quartiere Joe si prepara per la terza stagione. La serie Netflix è attualmente in produzione "Stare sempre ad almeno 6 piedi da Joe Goldberg. La stagione 3 di YOU è in fase di produzione". Questo l'annuncio di Netflix USA sui suoi canali social. Un avvertimento 'inquietante' ma in linea con…

You, una star de Le Terrificanti Avventure di Sabrina si unisce al cast

Cresce ancora il cast della terza stagione di You: dopo Scott Speedman, alla serie Netflix si aggiunge un'altra star di un originale della stessa piattaforma, Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

