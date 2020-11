World Toilet Day: cosa significa vivere senza un bagno? (Di giovedì 19 novembre 2020) Cosa significa vivere senza un bagno? Nel mondo ogni giorno almeno 4 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici. Quelli che usiamo quotidianamente e per noi sono scontati. A causa di questa situazione, che porta a gravi conseguenze per la salute della popolazione a cui non è garantita acqua pulita e bagni adeguati, ogni giorno circa 800 bambini muoiono, perché colpiti da malattie direttamente legate all’inquinamento dell’acqua e alla povertà di servizi igienici. Parliamo di malattie come la diarrea, che oggi potrebbero essere evitate ovunque. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Cosa significa vivere senza un bagno? Nel mondo ogni giorno almeno 4 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici. Quelli che usiamo quotidianamente e per noi sono scontati. A causa di questa situazione, che porta a gravi conseguenze per la salute della popolazione a cui non è garantita acqua pulita e bagni adeguati, ogni giorno circa 800 bambini muoiono, perché colpiti da malattie direttamente legate all’inquinamento dell’acqua e alla povertà di servizi igienici. Parliamo di malattie come la diarrea, che oggi potrebbero essere evitate ovunque.

Idl3 : RT @minomazz: Oggi è il World Toilet Day, che fa ridere, ma anche no visto che in tanti Paesi si crepa ancora per mancanza di fogne https:/… - minomazz : Oggi è il World Toilet Day, che fa ridere, ma anche no visto che in tanti Paesi si crepa ancora per mancanza di fog… - 20ennipaperoni : L'articolo giusto per il World Toilet Day - LaPetitNuage : Oggi è il world toilet day. E ho detto tutto. Buona giornata. - RobRe62 : RT @lifegate: Oggi è il #WorldToiletDay. Ogni giorno circa 800 bambini muoiono a causa di malattie legate all’acqua e ai servizi igienici,… -

Ultime Notizie dalla rete : World Toilet World toilet day, Acf: una strategia di 'igiene totale' per prevenire future epidemie Focus on Africa World Toilet Day, nell'era Covid cresce l'attenzione per l'igiene

E’ uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu – il numero 6, dedicato all’accesso all’acqua e ai servizi igienici – e che il World Toilet Day vuole ricordare con forza. Il 19 novembre si ...

World Toilet Day, Azione contro la Fame: “Prevenire epidemie assicurando servizi igienici”

È l’auspicio che Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione, condivide in occasione della Giornata mondiale del Gabinetto (World Toilet Day), ...

E’ uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu – il numero 6, dedicato all’accesso all’acqua e ai servizi igienici – e che il World Toilet Day vuole ricordare con forza. Il 19 novembre si ...È l’auspicio che Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione, condivide in occasione della Giornata mondiale del Gabinetto (World Toilet Day), ...