Wonder Woman 1984 nelle sale HBO Max e nei cinema il 25 dicembre. La Disney ha cominciato l'iter in quest'era di covid rilasciando Mulan direttamente in streaming. Ora WarnerMedia sta seguendo l'esempio con Wonder Woman 1984, anche se addebita una tassa di 30 dollari per visionare il film(non per gli abbonati HBO MAX). Dopo aver riflettuto per un po 'sulle sue opzioni, WarnerMedia ha deciso di rilasciare Wonder Woman 1984, un attesissimo film di supereroi che avrebbe dovuto uscire a giugno, direttamente al suo servizio di streaming HBO Max. Questa è stata una mossa che molti si aspettavano. Con i cinema ancora in gran parte chiusi grazie a COVID-19, molte produzioni hanno dovuto ritardare le uscite dei loro film, come lo studio ha fatto con Dune.

