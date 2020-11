Wonder Woman 1984: le reazioni di Gal Gadot e Patty Jenkins all'uscita in streaming (Di giovedì 19 novembre 2020) Gal Gadot e Patty Jenkins commentano la decisione unica di far uscire Wonder Woman 1984 in streaming su HBO Max in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche a Natale. La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, e la star Gal Gadot hanno commentato l'annuncio dell'uscita in streaming del sequel su HBO Max in contemporanea a quella nei cinema. La notizia era nell'aria da tempo. Warner Bros. ha valutato se seguire l'esempio delle altre major e rinviare l'uscita del sequel di Wonder Woman a tempo migliori, ma alla fine ha optato per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Galcommentano la decisione unica di far uscireinsu HBO Max in concomitanza con l'nelle sale cinematografiche a Natale. La regista di, e la star Galhanno commentato l'annuncio dell'indel sequel su HBO Max in contemporanea a quella nei cinema. La notizia era nell'aria da tempo. Warner Bros. ha valutato se seguire l'esempio delle altre major e rinviare l'del sequel dia tempo migliori, ma alla fine ha optato per ...

DrApocalypse : #WonderWoman1984 uscirà su HBO Max il giorno di Natale (e nei cinema aperti), è ufficiale - MarvelDComicsIT : #WonderWoman1984, è deciso: ecco quando e dove debutterà il cinecomic DC - MangaForevernet : ? Wonder Woman 1984, la data di uscita al cinema e in streaming ? ? - Multiplayerit : Wonder Woman 1984 ha una data di uscita ufficiale su HBO Max e nei cinema - 3cinematographe : Warner Bros. ha annunciato che #WW84 debutterà sul servizio streaming HBO Max il 25 dicembre, lo stesso giorno in c… -