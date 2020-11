Wonder Woman 1984, il nuovo trailer annuncia l'uscita del film a Natale nei cinema e in streaming (Di giovedì 19 novembre 2020) Warner Bros. ha deciso di non posticipare più l'uscita di Wonder Woman 1984, a causa della pandemia di COVID-19. Con il rilascio del nuovo trailer, ha annunciato l'uscita del film negli USA a Natale, contemporaneamente al cinema e in streaming su HBO Max. Leggi su nospoiler (Di giovedì 19 novembre 2020) Warner Bros. ha deciso di non posticipare più l'di, a causa della pandemia di COVID-19. Con il rilascio del, hato l'delnegli USA a, contemporaneamente ale insu HBO Max.

