Wonder Woman 1984 arriverà su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema (Di giovedì 19 novembre 2020) Con una decisione senza precedenti, Wonder Woman 1984 uscirà in streaming su HBO Max e nelle sale lo stesso giorno, a Natale, senza costi aggiuntivi per gli utenti della piattaforma streaming. Warner Bros. ha deciso. Wonder Woman 1984 arriverà in streaming su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema, fissata per il 25 dicembre. Il tutto senza costi aggiuntivi per gli abbonati alla piattaforma streaming. "Apprezziamo la pazienza del pubblico e vista la grande attesa intorno a Wonder Woman 1984 siamo grati di poter rendere questo incredibile film disponibile per il pubblico più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Con una decisione senza precedenti,uscirà in streaming su HBO Max e nelle sale lo, a Natale, senza costi aggiuntivi per gli utentia piattaforma streaming. Warner Bros. ha deciso.in streaming su HBO Max lonei, fissata per il 25 dicembre. Il tutto senza costi aggiuntivi per gli abbonati alla piattaforma streaming. "Apprezziamo la pazienza del pubblico e vista la grande attesa intorno asiamo grati di poter rendere questo incredibile film disponibile per il pubblico più ...

